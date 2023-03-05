СМИ: мировые рынки оказались в уязвимом положении из-за нехватки долларов

Нехватка американских долларов в наличном обращении привела к усилению финансового кризиса в ряде стран мира, включая некоторые африканские и азиатские государства.

Нехватка американских долларов в наличном обращении привела к усилению финансового кризиса в ряде стран мира, включая некоторые африканские и азиатские государства.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Издание отмечает, что к числу наиболее пострадавших стран можно отнести Шри-Ланку, Нигерию, Пакистан и другие государства.

"Больницы откладывают проведение операций в Шри-Ланке. Международные рейсы приостановлены в Нигерии. Автомобильные заводы закрылись в Пакистане. В некоторых из наиболее уязвимых развивающихся стран мира ситуация на местах крайне тяжелая. Нехватка долларов ограничивает доступ ко всему, от сырья до лекарств", — говорится в материале.

В связи с этим стратег по развивающимся рынкам и пограничным рынкам в Tellimer в Дубае Хаснайн Малик призвал потенциальных инвесторов быть более осторожными с вложениями в экономику наиболее рискованных стран.

Данные государства в обозримой перспективе могут столкнуться с усилением кризиса на фоне продолжающейся нехватки долларов.