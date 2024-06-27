СМИ: Инвесторы оценили стоимость SpaceX в 210 млрд долларов

SpaceX продаст акции в рамках тендерного предложения для инвесторов. Стоимость одной акции составит 112 долларов.

SpaceX продаст акции в рамках тендерного предложения для инвесторов. Стоимость одной акции составит 112 долларов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом, стоимость компании Илона Маска приближается к 210 млрд долларам. Этот показатель является рекордной для американской компании, но ниже стоимости ByteDance Ltd. (владеет TikTok) - 268 млрд долларов. Однако по рыночной капитализации SpaceX уже сравнялась с рядом крупнейших мировых компаний.

В декабре 2023 года стоимость SpaceX оценивали в 175 млрд долларов, тогда компания планировала продать акции инвесторам по цене около 95 долларов за бумагу.

По данным агентства, причиной тендерного предложения SpaceX (второй по стоимости стартап в мире) назвали значительный спрос со стороны инвесторов. Тендер еще не завершен, и стоимость компании может меняться в зависимости от заинтересованности продавцов и покупателей.

SpaceX основана в 2002 году. Компания осуществляет космические запуски с использованием ракеты-носителя Falcon и является крупнейшим спутниковым оператором в мире. У нее в наличии более 5 тыс. спутников Starlink.