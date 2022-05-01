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СМИ: Евро оказался в свободном падении

СМИ: Евро оказался в свободном падении Евро сейчас находится в "свободном падении", его курс к американскому доллару упал до самых низких показателей с 2017 года.
Финансы
1 мая 2022 г. 08:13
СМИ: Евро оказался в свободном падении

Евро сейчас находится в "свободном падении", его курс к американскому доллару упал до самых низких показателей с 2017 года.

Как передает Report, об этом говорится в материале Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В статье отмечается, что неопределенность, связанная с возможным ужесточением антироссийских санкций и их влиянием на европейскую экономику, оказывает еще больше давления на евро, которое находится в плохом положении. Авторы издания указали на то, что, по мнению многих экспертов, Европа пострадает от экономических последствий украинского кризиса сильнее, чем США.

DNW также приводит слова главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, который полагает, что евро не может выиграть от трех повышений процентных ставок в текущем году, запланированных Европейским ЦБ. Он рассказал, что самым худшим возможным сценарием могут стать рецессия, высокая инфляция и неспособность или нежелание ЕЦБ предпринимать какие-либо меры.

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