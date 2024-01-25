СМИ: Экономика Китая оказалась на грани обвала

Масштаб стремительно развивающегося экономического кризиса в Китае может превзойти тот, что обвалил биржи в 2015 году.

Масштаб стремительно развивающегося экономического кризиса в Китае может превзойти тот, что обвалил биржи в 2015 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что с 2021 года китайские и гонконгские акции потеряли в стоимости порядка 6 трлн долларов. Ключевой индекс внутреннего рынка КНР CSI 300 упал до пятилетних минимумов.

Еще более тяжелая ситуация складывается на рынке недвижимости Китая: крупнейшие девелоперы не в состоянии платить по счетам, сектор переживает волну дефолтов.

По информации агентства, участники рынка строят мрачные прогнозы в отношении перспектив второй по величине экономики мира. Их пессимизм становится все труднее игнорировать.

До этого стало известно, что власти Китая рассматривают создание специального фонда размером около 2 трлн юаней (278 млрд долларов) для стабилизации фондового рынка. Средства предлагается изъять из офшорных счетов госкомпаний.

Ранее сообщалось, что приток прямых иностранных инвестиций в Китай за год сократился на 8%.