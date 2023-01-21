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СМИ: Экономическая активность Китая будет нарастать в 2023 году

СМИ: Экономическая активность Китая будет нарастать в 2023 году Экономическая активность Китая в 2023 году будет постепенно восстанавливаться и нарастать.
Финансы
21 января 2023 г. 16:24
СМИ: Экономическая активность Китая будет нарастать в 2023 году

Экономическая активность Китая в 2023 году будет постепенно восстанавливаться и нарастать.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом заявил ведущий экономист банка Morgan Stanley Четан Ахья.

"Экономическая политика китайских властей и оптимизация мер по борьбе с коронавирусом повысят уверенность частного сектора и приведут к росту внутреннего потребления, что станет основным фактором для восстановления активности в экономике и роста ВВП страны", - сказал он.

По его словам, эксперты банка Morgan Stanley изменили прогноз роста ВВП Китая с 5,4% до 5,7% из-за пересмотра бюджетно-налоговой и монетарной политики КНР, которая направлена на стабилизацию рыночной ситуации.

Экономист добавил, что при повышении показателей экономики Китая мировые показатели также улучшатся. Кроме того, восстановление КНР, в целом, поднимет уровень совокупного спроса в мире.

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