СМИ: 2023 год стал худшим для американского доллара со времен пандемии

Американский доллар пережил худший со времен пандемии коронавируса год.

Американский доллар пережил худший со времен пандемии коронавируса год.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации СМИ, спад валюты происходит из-за растущих ставок на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет смягчать денежно-кредитную политику по причине замедления роста ВВП страны.

"Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени", - говорится в публикации.

Самый резкий спад американской валюты пришелся на четвертый квартал этого года. По мнению шведского эксперта по валютному курсу Аманды Сандстрем, ослабленный доллар сохранится и в следующем году, но у него есть возможность отыграть позиции перед президентскими выборами в Соединенных Штатах.