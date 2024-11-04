СМИ: Доллар падает, рынки замерли в ожидании исхода выборов в США

Инвесторы осторожничают перед важными для мировой экономики президентскими выборами в США и вероятным снижением процентной ставки Федеральной резервной системы, что привело к снижению доллара и отсутствию динамики на фондовых рынках в понедельник.

Инвесторы осторожничают перед важными для мировой экономики президентскими выборами в США и вероятным снижением процентной ставки Федеральной резервной системы, что привело к снижению доллара и отсутствию динамики на фондовых рынках в понедельник.

Как сообщает Report, об этом пишет Reuters.

Согласно опросам общественного мнения, в президентской гонке в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп идут практически вровень. Голосование состоится во вторник, 5 ноября, однако окончательные результаты будут обнародованы спустя еще несколько дней.

Аналитики полагают, что политика Трампа в области иммиграции, налоговых льгот и торговых пошлин может привести к росту инфляции, доходности облигаций и курса доллара. Харрис же рассматривается как кандидат преемственности курса.

Индекс доллара, который показывает его стоимость против корзины других валют, снизился на 0,3% до 103,63 пункта. Доллар подешевел к евро на 0,6% до $1,090, к японской иене - на 0,6% до 152,11, а к китайскому юаню - на 0,5%.

Ослабление доллара может быть связано с опросом, показавшим неожиданный отрыв Харрис на 3 пункта в штате Айова.

Европейские рынки акций в начале торгов не показывали единой динамики, британский индекс FTSE прибавлял 0,4%. Фьючерсы на американские индексы указывали на небольшой рост - Nasdaq на 0,2%, S&P 500 на 0,1%. "Завтрашний день определит направление развития мировой экономики и геополитики на следующие четыре года", - отмечают аналитики Deutsche Bank.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 5,6 базисных пункта до 4,30%. Азиатские рынки акций за пределами Японии прибавили 0,6%, восстановившись после падения до 5-недельного минимума в пятницу.

На этой неделе инвесторы будут следить за решениями ведущих центробанков мира по денежно-кредитной политике. Наиболее важным станет заседание ФРС, также ожидаются решения Банка Англии, ЦБ Австралии, Швеции и Норвегии.

Рынки склоняются к снижению ставки ФРС на 25 базисных пунктов.

В топе внимания инвесторов также заседание постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое пройдет с 4 по 8 ноября. Ожидаются подробности о пакете стимулирующих мер для экономики, недавно анонсированном властями КНР.