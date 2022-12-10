СМИ: Дефицит госбюджета ФРГ в 2023 году вдвое превысит прогноз

Дефицит государственного бюджета Германии в 2023 году составит 4,5% ВВП, что более чем в два раза больше, чем предполагалось ранее.

Дефицит государственного бюджета Германии в 2023 году составит 4,5% ВВП, что более чем в два раза больше, чем предполагалось ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Der Spiegel.

Согласно данным Минфина ФРГ, причиной роста дефицита являются меры поддержки населения и экономики, принятые государством для сдерживания роста цен на газ и электроэнергию, который, по мнению властей ФРГ, вызван нынешними событиями в Украине. Ожидается, что в 2024 году дефицит бюджета снизится до 2%, а в последующие два года - до 1,5%. Это, как пишет Der Spiegel, связано с тем, что государственная помощь носит ограниченный по времени характер и, согласно текущим планам, ее срок истечет в течение 2024 года.

В то же время, как указывает издание, речь идет именно о дефиците бюджета федерального правительства. Бюджеты федеральных земель, муниципалитетов и фондов социального обеспечения, по данным Der Spiegel, сбалансированы или имеют профицит. Коэффициент долга к ВВП вырастет до 70% в следующем году и снизится до 68,5% в 2024 году.

Ожидается, что в 2025 году данный показатель составит 67,5%, а год спустя - чуть более 67%.