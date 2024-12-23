СМИ: ЦБ Турции может снизить учетную ставку впервые за последние 8 месяцев

Учетная ставка Центробанка Турции в декабре может быть снижена впервые за последние восемь месяцев.

Учетная ставка Центробанка Турции в декабре может быть снижена впервые за последние восемь месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Türkiye.

По прогнозам экономистов, такое решение может быть принято по итогам последнего в этом году заседания комитета по монетарной политике ЦБ, который пройдет 26 декабря. Ставка может быть снижена на 150 базисных пунктов, то есть с 50% до 48,5%. Учетная ставка сохраняется на текущем уровне с мая этого года. На ее резкое повышение ЦБ пошел для сокращения темпов инфляции.

Несмотря на то, что с осени этого года динамика изменения цен начала замедляться, все же инфляция остается на высоком уровне. В начале декабря национальный институт статистики TÜİK обнародовал данные о том, что темпы инфляции в стране по итогам ноября замедлились до 47,9% в сравнении с показателем предыдущего месяца в 48,58%. В ноябре цены выросли в среднем на 2,24%. За 12 последних месяцев инфляция составила 60,45%. В то же время, по оценке группы независимых экономистов, 12-месячный показатель инфляции в республике составил 86,76%, а ноябрьские темпы инфляции группа оценила в 4,06%.

На валютном рынке доллар продолжает укрепляться по отношению к лире. В понедельник американская валюта начала торги с 35,19 лиры. В целом же укрепление доллара продолжается.