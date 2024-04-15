СМИ: Алюминий и никель подорожали на 9% из-за новых санкций против России

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель - на 8,8%.

Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на фоне новых санкций США и Великобритании против России выросли на 9,4%, на никель - на 8,8%.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торговой площадки.

По словам главы отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co. Цзя Чжэна, резкий рост объясняется "опасениями, что санкции сократят потоки из России на западные рынки".

Согласно изданию, Россия является важным производителем металлов, на ее долю приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди.

Ограничения в отношении импорта алюминия, меди и никеля из России, наложенные США, вызывают неопределенность на мировом рынке металлов. Биржи, такие как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME), больше не смогут пополнять свои запасы данными металлами из России.

Согласно данным LME, российский первичный алюминий занимал более 91% ее складской системы. Это может вызвать панику на рынке, особенно в отношении никеля. Прогнозируется, что многочисленные поставки российского сырья, ранее хранящегося вне системы LME, могут быть размещены на биржу, так как владельцы беспокоятся о будущих ограничениях.

Однако аналитики отмечают, что рынки, как правило, быстро адаптируются к таким потрясениям, заключили в издании.