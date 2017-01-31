Сменилось руководство Bank BTB

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Председатель Правления ОАО Bank BTB Самир Годжаев покинул пост.

Об этом Report сообщили в банке.

Согласно информации, на его место назначен новый председатель, однако его имя будет обнародовано после согласования с Палатой надзора за финансовыми рынками. В настоящее время банком временно руководит заместитель председателя Правления Руфат Аббасов.

Изменения также произошли и в Наблюдательном совете и Аудиторском комитете банка. Отметим, что 27 января состоялось внеочередное собрание акционеров Bank BTB. На собрании были обсуждены вопросы в связи с органами управления кредитной организации. Решения о руководящих должностях также были приняты на этом собрании.

Напомним, что Bank BTB был создан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 52 млн манатов. 75% акций принадлежат Мехтиевой Нигяр Исмаил гызы, 19% - Рзе Исмаил оглу Садигу (председатель Наблюдательного совета), а 6% - Махмудовой Туказбан Ага гызы.