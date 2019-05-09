Сменится руководство AtaSigorta

Председатель Правления страховой компании ОАО AtaSigorta Мусеиб Алиев покидает cвой пост.

Об этом Report сообщил осведомленный источник.

По его словам, М.Алиев с завтрашнего дня продолжит свою деятельность в качестве финансового директора ООО "Азерпочт" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Напомним, что он возглавляет страховую компанию с 2012 года.

Имя нового руководителя AtaSigorta станет известно завтра. В связи с этим предусматривается проведение внеочередного собрания акционеров компании.