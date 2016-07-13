Сменился состав Попечительского совета Фонда страхования вкладов

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Сменился состав Попечительского совета (ПС) Фонда страхования вкладов (ADİF).

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, от занимаемых должностей отстранены руководивший ПС председатель Наблюдательного совета Unibank Эльдар Гарибов, его заместитель, председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов, а также члены ПС – гендиректор Центробанка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев, директор департамента казначейства AGBank Иси Мустафаев, начальник юридического департамента ЦБА Рена Меликова.

Вместо них в ПС избраны член Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Ильгар Мурадов, начальник Управления стратегического анализа и управления рисками ПНФР, временно исполняющий обязанности директора департамента стратегических услуг Асим Зульфугаров, директор департамента макроэкономических исследований ЦБА Шаиг Адыгёзалов, начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования министерства экономики Ялчын Азизов, председатель Наблюдательного совета ОАО Kapitalbank Джалал Гасымов.

Начальник отдела регулирования финансового и страхового рынка министерства финансов Зияддин Аллахвердиев, а также председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Эльмар Мамедов остались в составе ПС.