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    Сменился руководитель одного из территориальных управлений ЦБА

    Орхан Абдуллаев сменил на этой должности Сабухи Мамедова

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сменился руководитель территориального управления Центробанка Азербайджана (ЦБА) в Нахчыванской АР.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, руководитель управления Сабухи Хидаят оглу Мамедов освобожден от занимаемой должности в связи с назначением  министром финансов Нахчывана. 

    В настоящее время его обязанности исполняет его заместитель Орхан Шыхали оглу Абдуллаев.

    Напомним, что региональные центры ЦБА функционируют также в Билясуваре, Гяндже и Губе, а резервные центры – в Сумгайыте и Евлахе. 

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