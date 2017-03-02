Сменился руководитель одного из территориальных управлений ЦБА

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сменился руководитель территориального управления Центробанка Азербайджана (ЦБА) в Нахчыванской АР.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, руководитель управления Сабухи Хидаят оглу Мамедов освобожден от занимаемой должности в связи с назначением министром финансов Нахчывана.

В настоящее время его обязанности исполняет его заместитель Орхан Шыхали оглу Абдуллаев.

Напомним, что региональные центры ЦБА функционируют также в Билясуваре, Гяндже и Губе, а резервные центры – в Сумгайыте и Евлахе.