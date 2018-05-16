Сменился руководитель аппарата министерства налогов

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли кадровые изменения.

Как сообщает Report, министр Микаил Джаббаров назначил Назима Самедова руководителем аппарата.

До сих пор он был заместителем министра культуры и сменил на новом посту Нигяр Алимову. Сообщается, что бывший руководитель аппарата назначена руководителем созданного в министерстве Департамента по работе с документами и обращениями граждан (секретариат).

Напомним, что Н.Алимова распоряжением президента от 9 февраля 2015 года была награждена медалью "За отличие на государственной службе".