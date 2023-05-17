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Сменился региональный директор Всемирного банка

Сменился региональный директор Всемирного банка Региональный директор Всемирного банка по странам Южного Кавказа Себастьян Молинеус освобожден с занимаемой должности.
Финансы
17 мая 2023 г. 13:13
Сменился региональный директор Всемирного банка

Региональный директор Всемирного банка по странам Южного Кавказа Себастьян Молинеус освобожден с занимаемой должности.

Как сообщает Report, на его место назначена Роланд Прайс.

Уроженка Ямайки Р.Прайс примкнула к Всемирному банку в 2006 году. До данного назначена она занимала должность менеджера по стране в Руанде.

Новый региональный директор приступит к исполнению обязанностей с 1 сентября.

Отметим, что С.Молинеус работал на посту регионального директора по странам Южного Кавказа с 2019 года. Он продолжит работу в качестве директора по стратегии и операциям в вашингтонском офисе Всемирного банка.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankının regional direktoru dəyişib

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