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    Сменился председатель правления Turanbank

    Новый председатель являлся членом Наблюдательного совета

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Решением акционеров ОАО Turanbank от 14 октября 2016 года внесены изменения в состав управленческих органов банка. Об этом сообщили Report в Turanbank.

    По информации, исполняющий обязанности председателя правления банка Назим Садыгов избран членом Наблюдательного совета банка, а член НС с 2011 года Рауф Казымов назначен председателем правления.

    В то же время зампред правления Фазаил Мусаев занял должность первого заместителя председателя правления. 

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