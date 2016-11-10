Сменился председатель правления Turanbank

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Решением акционеров ОАО Turanbank от 14 октября 2016 года внесены изменения в состав управленческих органов банка. Об этом сообщили Report в Turanbank.

По информации, исполняющий обязанности председателя правления банка Назим Садыгов избран членом Наблюдательного совета банка, а член НС с 2011 года Рауф Казымов назначен председателем правления.

В то же время зампред правления Фазаил Мусаев занял должность первого заместителя председателя правления.