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Сменился председатель правления Объединенной страховой компании аграрного страхования

Сменился председатель правления Объединенной страховой компании аграрного страхования Назначен новый председатель правления ОАО "Объединенная страховая компания аграрного страхования".
Финансы
8 мая 2023 г. 15:44
Сменился председатель правления Объединенной страховой компании аграрного страхования

Назначен новый председатель правления ОАО "Объединенная страховая компания аграрного страхования".

Как сообщает Report, на эту должность назначена Эльнара Аббасова.

Ранее она занимала должность заместителя председателя правления и до назначения на новую должность замещала Эльвина Алиева, назначенного гендиректором ОАО Atəşgah Sığorta.

Напомним, что Объединенная страховая компания аграрного страхования была создана в августе прошлого года. Ее уставный капитал составляет 2 187 500 манатов. Акционерами компании являются 7 местных страховых компаний с долей 14,3% каждая - ОАО PAŞA Sığorta, Qala Sığorta, Meqa Sığorta, Azərbaycan Sənaye Sığorta, Xalq Sığorta, Azsığorta и Bakı Sığorta.

"Объединенная страховая компания аграрного страхования" является управляющей организацией Фонда аграрного страхования.

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Версия на азербайджанском языке “Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti”nin sədri dəyişib

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