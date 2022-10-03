Сменился председатель НС Азербайджанского промышленного банка

В наблюдательный совет ОАО "Азербайджанский промышленный банк " (ASB) назначен новый председатель.

В наблюдательный совет ОАО "Азербайджанский промышленный банк " (ASB) назначен новый председатель.

Как сообщает Report сообщает, им стал Ахмед Гёзял.

Он сменил в руководстве банка Зейнаб Конъяр.

Оба они являются детьми Абдулбари Гезаля, президента Azersun Holding, в который входит ASB.

Напомним, что ASB начал свою деятельность в 1996 году под названием Capital Investment Bank, а в 2006 году провел ребрендинг. Его уставный капитал составляет 60 млн манатов. 98,4252% акций банка принадлежит ООО Anadolu Investment Company, 1%-Лейле Гёзал Курт, 0,5748%-ООО "Азербайджанский промышленный лизинг".