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Сменился председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию

Сменился председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Сменился председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию
Финансы
7 февраля 2025 г. 15:47
Сменился председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию

Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов назначен председателем Национального координационного совета по устойчивому развитию.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в указ о создании совета от 6 октября 2016 года утвердил президент Ильхам Алиев.

На данном посту Самир Шарифов сменил Али Ахмедова, который до получения депутатского мандата в сентябре прошло года занимал должность вице-премьера Азербайджана.

Кроме того, согласно тому же указу, председательство в комиссии, созданной для выполнения принятых обязательств в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и в комиссии по деловой среде и международным рейтингам также перешло от Али Ахмедова Самиру Шарифову.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января освободил Самира Шарифова от должности министра финансов и назначил заместителем премьер-министра. Шарифов возглавлял Министерство финансов с 2006 года.

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