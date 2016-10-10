Сменился председатель Gala Hayat Insurance

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Избран новый председатель Совета директоров (СД) ОАО Gala Hayat Insurance. Как сообщили Report в страховой компании, им стал Камал Ибрагимов.

Он заменил на этом посту Фуада Гулиева, который является председателем правления ОАО AzRe Reinsurance, основного акционера Gala Hayat.

Напомним, что К.Ибрагимов ранее занимал пост председателя Совета директоров Standard Insurance и Наблюдательного совета ЗАО Bank Standard, входящих в ЗАО AB Standard. В Standard Insurance заявили Report, что им ничего не известно о назначении К.Ибрагимова и пока он является председателем СД.