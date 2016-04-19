Сменился ликвидатор Texnikabank

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Решением Бакинского административно-экономического суда №1 ликвидатором ОАО Texnikabank вместо ООО M.M.M. Perfekt Konsaltinq стал Фонд страхования вкладов.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд страхования вкладов, отныне юридическую силу имеют только действия полномочного представителя Фонда.

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана от 1 февраля 2016 года аннулирована лицензия ОАО Texnikabank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления.