Сменился крупнейший акционер Deutsche Bank

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Китайский конгломерат HNA Group увеличил свою долю в Deutsche Bank и стал крупнейшим акционером самого большого в Европе инвестиционного банка. Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсантъ, в феврале текущего года HNA Group приобрел 3% в Deutsche Bank, в марте увеличил долю до 4,76%, а теперь докупил еще акции, так что его доля достигла 9,92%.

Таким образом, китайский конгломерат теперь является крупнейшим акционером Deutsche Bank, значительно обогнав по размеру доли компанию Blackrock, у которой сейчас 5,88% германского банка.

Это уже не первое приобретение HNA Group, которая ведет себя сейчас особенно активно. По данным компании Dealogic, за этот год конгломерат уже заключил сделки на 5,5 млрд долларов (не учитывая последней покупки акций Deutsche Bank), что составляет 13% всех сделок китайских компаний за пределами Китая за этот период. В числе приобретенных ею активов доли в швейцарском операторе магазинов беспошлинной торговли Dufry, сингапурской логистической компании CWT, операторе сети отелей Hilton Worldwide Holdings. В прошлом году HNA Group потратила на приобретение различных активов 30 млрд долларов.