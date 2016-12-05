Сменился директор Азиатского банка инфраструктурных инвестиций по Азербайджану

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый директор Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по Азербайджану.
Как сообщает Report, им стал гражданин Турции Омар Эдхем Баяр.
Он также является директором банка по Брунею, Грузии, Кыргызстану, Пакистану и Турции.
Отметим, что ранее этот пост занимал представитель Турции Хакан Токач.
Альтернативными директорами АБИИ являются пакистанец Омар Хамид Хан и азербайджанка Кенюль Алиева.
Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине соглашение об учреждении АБИИ. С азербайджанской стороны соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку ратифицировано 24 июня 2016 года.
Tural İbadlıАвтор новости