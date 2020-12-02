Сменился альтернативный директор AИИБ по Азербайджану

Наряду с Азербайджаном, он будет выполнять те же обязанности в Брунее, Грузии, Кыргызстане, Пакистане и Турции

В Азиатском инфраструктурном инвестиционном банке (АИИБ) сменился альтернативный директор по Азербайджану.

Как сообщает Report, на эту должность назначен гражданин Турции Неджметтин Оздин.

Н.Оздин является помощником генерального директора Министерства финансов и казначейства Турции.

Наряду с Азербайджаном, он будет выполнять те же обязанности в Брунее, Грузии, Кыргызстане, Пакистане и Турции.

Н.Оздин получил назначение на место своего соотечественника Мехмета Алпера Батура. В настоящее время другим альтернативным директором AИИБ является гражданин Пакистана Мухаммед Аслам Чаудари. Другим региональным директором банка является гражданин Грузии Николоз Гагуа - заместитель министра финансов Грузии.

Напомним, что 29 июня 2015 года в Пекине (Китай) 57 стран подписали соглашение о создании AIIB. С азербайджанской стороны договор подписан министром финансов Самиром Шарифовым. Членство официального Баку было ратифицировано 24 июня 2016 года.

В настоящее время доля официального Баку в банке составляет 0,2626%, а доля голосования - 0,4229%.