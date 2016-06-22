​Сменилось руководство Ziraat Bank (Azerbaijan)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Состав Наблюдательного совета (НС) ОАО Ziraat Bank (Azerbaijan) почти полностью сменился. Как сообщили Report в банке, Омер Бактыр избран председателем НС, сменив на этом посту Гусейна Айдына.

Кроме того, за исключением Али Ташдемира, остальные члены НС – Мухаррам Карслы, Юсуф Дагджан Халит Бахаттин и Бурханаддин Таньери освобождены от занимаемых должностей.

Их места заняли Бильгехан Куру, Айче Шуле и Таха Чакмак. Б.Куру также стал заместителем председателя НС. Это новая должность в Ziraat Bank (Azerbaijan).

Отметим, что Ziraat Bank Azerbaijan получил лицензию решением Правления Центрального банка Азербайджана от 30 декабря 2014 года. Банк начал деятельность с уставным капиталом в размере 50 млн. манатов.