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    ​Сменилось руководство Ziraat Bank (Azerbaijan)

    Сменилось большинство членов Наблюдательного совета банка

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Состав Наблюдательного совета (НС) ОАО Ziraat Bank (Azerbaijan) почти полностью сменился. Как сообщили Report в банке, Омер Бактыр избран председателем НС, сменив на этом посту Гусейна Айдына.

    Кроме того, за исключением Али Ташдемира, остальные члены НС – Мухаррам Карслы, Юсуф Дагджан Халит Бахаттин и Бурханаддин Таньери освобождены от занимаемых должностей.

    Их места заняли Бильгехан Куру, Айче Шуле и Таха Чакмак. Б.Куру также стал заместителем председателя НС. Это новая должность в Ziraat Bank (Azerbaijan).

    Отметим, что Ziraat Bank Azerbaijan получил лицензию решением Правления Центрального банка Азербайджана от 30 декабря 2014 года. Банк начал деятельность с уставным капиталом в размере 50 млн. манатов.

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