Сменилось руководство Turan Bank

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Решением общего собрания акционеров ОАО Turan Bank от 29 июня 2018 года внесены изменения в состав управляющих органов банка.

Как сообщает Report, исполняющий обязанности председателя правления Turan Bank Рауф Казымов избран председателем Наблюдательного совета. Он сменил на этом посту Фуада Мусаева.

Кроме того, первый заместитель председателя правления Фазаиль Мусаев назначен председателем, член правления Орхан Гараев зампредом правления банка.