Сменилось руководство Standard Insurance

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО Standard Insurance Камран Огтай оглы Багиров и его первый заместитель Эмин Низами оглу Бунъятов освобождены от занимаемых должностей.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report из компании.

Решением акционеров Standard Insurance от 27 ноября 2017 года Анар Рамиз оглу Садыхов назначен председателем правления компании. Уже более 11 лет занимает различные должности в банковском секторе.

Первым заместителем председателя Standard Insurance назначен директор департамента страховых случаев и правовых вопросов Турал Габиль оглу Аскеров.

Напомним, что Standard Insurance создан в 2002 году. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. ЗАО AB Standard владеет 100% акций компании.