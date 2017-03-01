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    Сменилось руководство PASHA Hayat Sigorta

    Нияз Исмаилов сменил на новом посту Мюрсала Рустамова

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель правления ОАО PASHA Hayat Sigorta.

    Как сообщили Report в компании, им стал первый заместитель председателя правления Нияз Исмаилов. Он сменил на новом посту Мюрсала Рустамова.

    На место Нияза Исмаилова в свою очередь назначен член Совета директоров PASHA Hayat Sigorta Ибрагим Ибрагимов.

    Напомним, что ОАО PASHA Hayat Sigorta учрежден в 2010 году. Уставный капитал равен 40,25 млн манатов. ООО PASHA Holding является 100%-ным акционером компании. 

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