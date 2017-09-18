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    Сменилось руководство НКО "Идеал Кредит"

    Эльмана Агрылы сменил учредитель Губад Губадов

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный директор небанковской кредитной организации "Идеал Кредит" Эльман Агрылы освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, в настоящее время НКО руководит Губад Губадов.

    Он также является учредителем "Идеал Кредита" и имеет в нем 75%. Другим учредителем НКО является Хураман Губадова (25%).

    Напомним, что "Идеал Кредит" начал функционировать в 2003 году под названием "Умид Кредит", в 2010 году сменил название на Finans Texnoloji, а в 2014 году вновь осуществил ребрендинг в связи с заменой акционеров. Его уставной капитал составляет 646,7 тыс. манатов.

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