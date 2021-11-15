Сменилось руководство "Нахчыван Банка"

10:20

Наблюдательный совет и аудиторский комитет единственного регионального банка Азербайджана – ОАО “Нахчыван банк”а полностью реорганизован.

Об этом Report сообщает со ссылкой на банк.

Согласно информации, Васиф Кязимов, занимавший пост председателя наблюдательного совета, освобожден от должности, а на его место избран Асадилла Искендеров. Членов Совета - Алидадаша Бабаева и Хураман Мирджавадову сменили Бахарханым Талыбова и Рифат Махмудов.

Кроме того, Исмаил Рзаев, до сих пор возглавлявший АК, был освобожден от занимаемой должности, на его место избран Наим Джахидзаде. Члены комитета Акпер Зейналов и Али Алиев были заменены Раджабом Джафарли и Анаром Абузерли.

Также расширен состав правления "Нахчыван Банка". Назначены 2 новых заместителя председателя правления - Мурад Гасанли и Рафик Халилов.

На место Азера Мамедова, ранее покинувшего пост председателя правления, пока никто не назначен, его замещает первый заместитель - Иса Исаев.

Напомним, что "Нахчыван банк" был учрежден в 2008 году. Это - единственный региональный банк в республике. Уставный капитал банка составляет 82,43 миллиона манатов. Собственниками банка являются 4 физических лица, имена которых не разглашаются.