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Сменилось руководство "Милликарт"

Сменилось руководство "Милликарт" Директор ООО "Процессинговый центр "Милликарт" Эльнур Мамедов покинул свой пост.
Финансы
14 апреля 2022 г. 19:00
Сменилось руководство Милликарт

Директор ООО "Процессинговый центр "Милликарт" Эльнур Мамедов покинул свой пост.

Как сообщает Report, руководство компанией поручено его заместителю по техническим вопросам Эмину Мухтарову.

Напомним, что "Милликарт" был создан Центральным банком Азербайджана в 2006 году и впоследствии продан банкам. В настоящее время его учредителями являются действующие ОАО "Азербайджанский Промышленный Банк", "Банк Республика", "Unibank", "Azer-Turk Bank", "Rabitabank", "Turan Bank", "Bank of Baku" и "Халг Банк", ЗАО "Access Bank", находящиеся в процессе ликвидации ОАО "AtaBank", "Amrah Bank", "Demir Bank", "Credo Bank", "Texnika Bank" и "Zamin Bank", ЗАО "Bank Standard", а также ЗАО "Para" небанковская кредитная организация (НКО) и “Urbis Holding Inc.".

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Версия на азербайджанском языке "Millikart"ın rəhbərliyi dəyişib

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