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Сменилось руководство Kapital Bank

Сменилось руководство Kapital Bank Председатель правления ОАО Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев освобожден от занимаемой должности и назначен председателем Наблюдательного совета.
Финансы
5 мая 2023 г. 15:26
Сменилось руководство Kapital Bank

Председатель правления ОАО Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев освобожден от занимаемой должности и назначен председателем Наблюдательного совета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Согласно информации, решение об этом было принято на очередном общем собрании акционеров банка, состоявшемся на днях. На новом посту Аллахвердиев сменил Джалала Гасымова, главного исполнительного директора ООО PASHA Holding, в которое входит банк. Тот продолжит свою деятельность в качестве члена НС.

Согласно другому решению, председателем правления назначен Фарид Гусейнов, первый заместитель председателя правления Kapital Bank. Он является членом правления с 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kapital Bank"ın rəhbərliyi dəyişdirilib

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