Сменилось руководство инвестиционной компании Unicapital

Генеральный менеджер ОАО ”Инвестиционная компания Unicapital“ Таир Гарибов освобожден от занимаемой должности и назначен главным администратором ОАО Unibank по корпоративному бизнесу.

Генеральный менеджер ОАО ”Инвестиционная компания Unicapital“ Таир Гарибов освобожден от занимаемой должности и назначен главным администратором ОАО Unibank по корпоративному бизнесу.

Как сообщает Report, руководство инвестиционной компанией Unicapital было поручено Вугару Намазову.

Ранее Намазов был председателем правления ЗАО “Бакинская фондовая биржа”, а до этого назначения работал советником генерального менеджера Unicapital.

Напомним, что инвестиционная компания Unicapital была создана в 2007 году. Уставный капитал компании составляет 300 тыс. манатов, учредителем на 100% является Unibank.