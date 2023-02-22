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Сменилось руководство инвестиционной компании Unicapital

Сменилось руководство инвестиционной компании Unicapital Генеральный менеджер ОАО ”Инвестиционная компания Unicapital“ Таир Гарибов освобожден от занимаемой должности и назначен главным администратором ОАО Unibank по корпоративному бизнесу.
Финансы
22 февраля 2023 г. 19:04
Сменилось руководство инвестиционной компании Unicapital

Генеральный менеджер ОАО ”Инвестиционная компания Unicapital“ Таир Гарибов освобожден от занимаемой должности и назначен главным администратором ОАО Unibank по корпоративному бизнесу.

Как сообщает Report, руководство инвестиционной компанией Unicapital было поручено Вугару Намазову.

Ранее Намазов был председателем правления ЗАО “Бакинская фондовая биржа”, а до этого назначения работал советником генерального менеджера Unicapital.

Напомним, что инвестиционная компания Unicapital была создана в 2007 году. Уставный капитал компании составляет 300 тыс. манатов, учредителем на 100% является Unibank.

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Версия на азербайджанском языке "Unicapital İnvestisiya Şirkəti”nin rəhbərliyi dəyişib

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