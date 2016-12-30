Сменилось руководство Bank of Baku

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО Bank of Baku Аббас Ибрагимов покинул пост.

Об этом сообщили Report из банковских кругов.

По информации, сейчас обязанности председателя правления временно исполняет зампред Эльдар Гамидов.

Ожидается назначение А.Ибрагимова на пост зампреда правления Международного банка Азербайджана (МБА). Официально эти назначения предположительно утвердят в январе.

Напомним, что Bank of Baku действует с 1994 года. Уставный капитал равен 52,87 млн. манатов. Акции банка принадлежат турецкому NAB Holding (35%), Хикмету Абузар оглу Исмаилову (владелец 100% акций ОАО Azsigorta, 31,11%), компании Azpetrol (28,89%), Эльчину Гамид оглу Исаеву (председатель Наблюдательного совета, 5%).