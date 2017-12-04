Сменились директора четырех филиалов Azersigorta

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сменились директора четырех филиалов Азербайджанской государственной страховой коммерческой компании (Azersigorta).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, директора Билясуварского филиала Эльчина Гейдарова сменил Габиль Багиров, директора Джалилабадского филиала Аваза Ханалиева - Лятиф Агаев, директора Кюрдамирского филиала Мятляба Керимова - Эльмин Агаев, директора Сиязанского филиала Санана Агаева - Рашад Нуриев.

"Новые назначения состоялись по разным причинам. Среди бывших директоров филиалов есть те, кто достиг пенсионного возраста, уволился по болезни или перешел на другую работу", - сказали в компании.