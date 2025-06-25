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Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе выбирает страховщика

Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе выбирает страховщика Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе выбирает страховщика
Финансы
25 июня 2025 г. 09:46
Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе выбирает страховщика

Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе объявила опрос котировок на добровольное (КАСКО) страхование 6 транспортных средств.

Как сообщает Report, плата за участие в опросе составляет 94 маната.

Претенденты могут подать свои предложения до 15 июля по адресу Службы: Агджабединский район, Тахта кёрпю.

Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 15 июля в 17:45.

Напомним, что Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе была создана указом президента Ильхама Алиева от 26 мая 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti sığortaçı seçir

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