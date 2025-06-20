Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе выбирает аудитора

Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе объявила запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе объявила запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 42 маната.

Претенденты могут представить предложения до 4 июля по адресу: Агджабединский район, Тахта кёрпю.

Предложения будут рассмотрены 4 июля в 11:00 по указанному адресу.

Напомним, что Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе была создана указом президента Ильхама Алиева от 26 мая 2023 года.