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Служба восстановления, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов завершила 2023 год с убытком

Служба восстановления, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов завершила 2023 год с убытком Служба восстановления, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов завершила 2023 год с чистым убытком в размере 770 тыс. манатов.
Финансы
20 декабря 2024 г. 10:04
Служба восстановления, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов завершила 2023 год с убытком

Служба восстановления, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов завершила 2023 год с чистым убытком в размере 770 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в 2022 году доходы и расходы Службы были одинаковыми.

В прошлом году операционные доходы Службы составили 6,157 млн манатов (в 12,65 раза больше, чем годом ранее), процентные доходы - 395 тыс. манатов (в прошлом году не было), прочие доходы - 471 тыс. манатов (в прошлом году не было).

По состоянию на 1 января текущего года активы Службы восстановления, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов составили 232,877 млн манатов, что в 35,55 раза больше, чем в предыдущем году.

За отчетный период обязательства Службы увеличились в 34,15 раза - до 66,597 млн манатов, а балансовый капитал - в 36,15 раза - до 166,28 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti ötən ildən zərərlə çıxıb

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