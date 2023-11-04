О нас

Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточном Зангезуре включена в классификацию бюджетных расходов

Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточном Зангезуре включена в классификацию бюджетных расходов Кабинет министров внес изменения в постановления "Об утверждении единой бюджетной классификации" от 11 октября 2018 года, "Об утверждении плана миграции государственных информационных систем и ресурсов в "правительственное облако" и некоторых мероприятиях
Финансы
4 ноября 2023 г. 12:57
Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточном Зангезуре включена в классификацию бюджетных расходов

Кабинет министров внес изменения в постановления "Об утверждении единой бюджетной классификации" от 11 октября 2018 года, "Об утверждении плана миграции государственных информационных систем и ресурсов в "правительственное облако" и некоторых мероприятиях, связанных с "правительственным облаком" от 29 октября 2020 года, "Об утверждении правил использования транспортных средств в учреждениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета" от 18 июля 2011 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе включена в "Административную классификацию бюджетных расходов" и "План миграции государственных информационных систем и ресурсов в "правительственное облако".

Отныне к транспортным средствам учреждения будут применяться "Лимиты и ежемесячные нормы пробега и эксплуатационных расходов для служебных легковых, специальных и иных автотранспортных средств в ведомствах, предприятиях и организациях (кроме специальных и иных автотранспортных средств в военных учреждениях, службах госбезопасности, внешней разведки, правоохранительных органах и органах прокуратуры), финансируемых из государственного бюджета".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunda 2 saylı Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti "Büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı”na daxil edilib

Самое читаемое

В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
В ХАМАС заявили о ракетном ударе по израильскому Ашкелону
В ХАМАС заявили о ракетном ударе по израильскому Ашкелону
28 октября 2023 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi