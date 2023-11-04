Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточном Зангезуре включена в классификацию бюджетных расходов

Кабинет министров внес изменения в постановления "Об утверждении единой бюджетной классификации" от 11 октября 2018 года, "Об утверждении плана миграции государственных информационных систем и ресурсов в "правительственное облако" и некоторых мероприятиях

Кабинет министров внес изменения в постановления "Об утверждении единой бюджетной классификации" от 11 октября 2018 года, "Об утверждении плана миграции государственных информационных систем и ресурсов в "правительственное облако" и некоторых мероприятиях, связанных с "правительственным облаком" от 29 октября 2020 года, "Об утверждении правил использования транспортных средств в учреждениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета" от 18 июля 2011 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе включена в "Административную классификацию бюджетных расходов" и "План миграции государственных информационных систем и ресурсов в "правительственное облако".

Отныне к транспортным средствам учреждения будут применяться "Лимиты и ежемесячные нормы пробега и эксплуатационных расходов для служебных легковых, специальных и иных автотранспортных средств в ведомствах, предприятиях и организациях (кроме специальных и иных автотранспортных средств в военных учреждениях, службах госбезопасности, внешней разведки, правоохранительных органах и органах прокуратуры), финансируемых из государственного бюджета".