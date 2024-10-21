О нас

Служба финансового мониторинга увеличила число сообщений в зарубежные органы финансовой разведки

Служба финансового мониторинга увеличила число сообщений в зарубежные органы финансовой разведки
Финансы
21 октября 2024 г. 17:36
Служба финансового мониторинга увеличила число сообщений в зарубежные органы финансовой разведки

В 2023 году Служба финансового мониторинга (СФМ) отправила 126 сообщений в органы финансовой разведки 64 стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СФМ.

Согласно данным, это соответственно в 3,4 раза и 2 раза больше по сравнению с 2022 годом.

48,4% всей отправленной информации приходится на Турцию, Россию, США, Украину, ОАЭ, Швейцарию, Грузию, Беларусь, Литву, Италию, Великобританию и Кипр. Оставшиеся 51,6% - на 52 другие страны.

Кроме того, в 2023 году в службу поступило 57 сообщений от органов финансовой разведки 25 зарубежных стран, что соответственно на 6,6% и 13,8% меньше, чем в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan xarici maliyyə kəşfiyyatı orqanlarına göndərilən məlumatların sayı 3 dəfədən çox artıb

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi