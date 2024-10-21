Служба финансового мониторинга увеличила число сообщений в зарубежные органы финансовой разведки

В 2023 году Служба финансового мониторинга (СФМ) отправила 126 сообщений в органы финансовой разведки 64 стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СФМ.

Согласно данным, это соответственно в 3,4 раза и 2 раза больше по сравнению с 2022 годом.

48,4% всей отправленной информации приходится на Турцию, Россию, США, Украину, ОАЭ, Швейцарию, Грузию, Беларусь, Литву, Италию, Великобританию и Кипр. Оставшиеся 51,6% - на 52 другие страны.

Кроме того, в 2023 году в службу поступило 57 сообщений от органов финансовой разведки 25 зарубежных стран, что соответственно на 6,6% и 13,8% меньше, чем в 2022 году.