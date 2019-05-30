Служба финансового мониторинга будет функционировать в составе министерства налогов

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по усовершенствованию управления в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству налогов Азербайджанской Республики в целях обеспечения функционирования Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики в составе данного министерства поручено подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проекты соответствующих нормативно-правовых актов.

При подготовке проектов нормативно-правовых актов, предусмотренных в настоящего распоряжении поручено обеспечить соблюдение международных стандартов в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и обязательств, вытекающих из международных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика; проинформировать международные организации, участниками которых являются соответствующие структуры Азербайджанской Республики в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, о мерах, принимаемых в целях усовершенствования управления в данной сфере.