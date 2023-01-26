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Служба финансового мониторинга обновила свой общий список

Служба финансового мониторинга обновила свой общий список Служба финансового мониторинга обновила общий список в соответствии с “Правилом утверждения общего списка лиц, на которых должны быть наложены санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма”, утвержденным постановлением Кабинета министров от 25 июня
Финансы
26 января 2023 г. 16:20
Служба финансового мониторинга обновила свой общий список

Служба финансового мониторинга обновила общий список в соответствии с “Правилом утверждения общего списка лиц, на которых должны быть наложены санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма”, утвержденным постановлением Кабинета министров от 25 июня 2010 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Аудиторской палаты к аудиторам.

"Необходимо ознакомиться с перечнем, который действует на 24 января, и учитывать его при оказании аудиторских услуг. Окончательный вариант общего списка доступен на интернет-странице Службы финансового мониторинга (http://www.fiu.az/uploads/content/docs/sanctions/years/sanctioned_list_az.pdf)", - отмечается в обращении.

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