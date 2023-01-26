Служба финансового мониторинга обновила свой общий список

Служба финансового мониторинга обновила общий список в соответствии с “Правилом утверждения общего списка лиц, на которых должны быть наложены санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма”, утвержденным постановлением Кабинета министров от 25 июня

Служба финансового мониторинга обновила общий список в соответствии с “Правилом утверждения общего списка лиц, на которых должны быть наложены санкции в рамках борьбы с финансированием терроризма”, утвержденным постановлением Кабинета министров от 25 июня 2010 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Аудиторской палаты к аудиторам.