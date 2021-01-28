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Словения выпустила облигации на €500 млн сроком на 60 лет

Словения выпустила облигации на €500 млн сроком на 60 лет Правительство Словении выпустило международные облигации сроком на 60 лет на общую сумму 500 млн евро.
Финансы
28 января 2021 г. 00:04
Словения выпустила облигации на €500 млн сроком на 60 лет

Правительство Словении выпустило международные облигации сроком на 60 лет на общую сумму 500 млн евро.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов республики.

"27 января 2021 года Словения успешно выпустила новые, 60-летние облигации RS87 на сумму 500 млн евро со сроком погашения 3 марта 2081 года, процентная ставка по ценным бумагам составила 0,6875%, доходность - 0,70%. - отмечается в заявлении словенского Минфина. - Данные облигации стали первыми ценными бумагами Словении с таким долгим сроком погашения, и являются убедительным доказательством доверия институциональных инвесторов к Республике Словения".

Выпуск новых облигаций проводился авторизованными партнерами правительства Словении в лице BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE и HSBC.

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