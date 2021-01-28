Словения выпустила облигации на €500 млн сроком на 60 лет

Правительство Словении выпустило международные облигации сроком на 60 лет на общую сумму 500 млн евро.

Правительство Словении выпустило международные облигации сроком на 60 лет на общую сумму 500 млн евро.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов республики.

"27 января 2021 года Словения успешно выпустила новые, 60-летние облигации RS87 на сумму 500 млн евро со сроком погашения 3 марта 2081 года, процентная ставка по ценным бумагам составила 0,6875%, доходность - 0,70%. - отмечается в заявлении словенского Минфина. - Данные облигации стали первыми ценными бумагами Словении с таким долгим сроком погашения, и являются убедительным доказательством доверия институциональных инвесторов к Республике Словения".

Выпуск новых облигаций проводился авторизованными партнерами правительства Словении в лице BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE и HSBC.