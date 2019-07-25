Moody’s: Консолидация банковского сектора Азербайджана продолжится

Консолидация банковского сектора Азербайджана продолжится

Как передает Report, об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s банковской системы Азербайджана

"Сокращение числа банков в Азербайджане стало следствием пережитых финансовых трудностей, оно также отражает ограниченные возможности для развития банковского бизнеса. Сегодня конкурентный ландшафт сместился в сторону крупных частных банков", - считают авторы отчета.

По их мнению, укрепились рыночные позиции крупнейших банков, в частности, Pasha Bank, Kapital Bank и Xalq Bank, благодаря стремлению к повышению качества обслуживания на фоне закрытия 15 банков в последние годы, финансового оздоровления Международного банка Азербайджана и сокращения доли заемных средств небольшими банками.

"Четыре крупнейших банка с 2017 года работают с прибылью, а МБА сообщил о самых высоких доходах до налогообложения благодаря мерам в рамках государственной поддержки. Эти банки генерируют основную часть прибыли сектора. Остальная часть банковского сектора была убыточной, по крайней мере, с 2016 года, что приводит к постоянному давлению на капитал, ограниченному росту активов и увеличению разрыва с крупнейшими банками", - говорится в отчете Moody’s.

Кроме того, по мнению авторов отчета, более мелкие банки обычно имеют более слабое влияние на рынок, ограниченный доступ к крупнейшим корпорациям и их сотрудникам. "Это подталкивает их нацеливаться на клиентов с более высоким риском, в частности на МСП, предпринимателей и розничных клиентов", - говорится в отчете.

Аналитики агентства считают, что прибыльность банков повысится по мере снижения кредитных расходов. "Улучшения будут всеобщими и помогут сгладить значительную разницу в прибыльности различных групп банков", - отмечают авторы отчета.

В настоящее время в Азербайджане действуют 30 банков.