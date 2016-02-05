​Скорость обращения маната в Азербайджане достигла максимальной отметки

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Скорость обращения маната в Азербайджане на 1 января 2016 года составила 6,31 пунктов. Тем самым скорость обращения достигла максимальной отметки с 2008 года.

Отметим, что скорость обращения маната отражает соотношение ВВП с учетом инфляции к денежной массе в обращении.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Центробанк отмечает, что в декабре в стране зафиксирована 4%-ная инфляция: "Рост ВВП и сокращение денежной массы ускорили скорость обращения денег. Отмечается, что объем находящейся в обращении денежной массы в декабре сократился на 321,3 млн. манатов или 5,6%. В ближайшие месяцы ожидается снижение скорости обращения маната".