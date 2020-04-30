​Скорость обращения маната увеличилась

Скорость обращения маната в Азербайджане на 1 апреля составила 4,46 пункта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Скорость обращения маната понизилась на 0,34 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем, на 0,02 п.п – началом года и на 0,61 п.п. – в годовом сравнении.

Скорость обращения маната в январе 2015 года, незадолго до первой девальвации, достигла 17-летнего минимума (2,68). Максимальное значение было зафиксировано в 2005 году (15,72).

Отметим, что скорость обращения маната отражает отношение произведения ВВП и инфляции к денежной массе в обращении.