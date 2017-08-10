Скорость обращения азербайджанского маната увеличилась

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Скорость обращения маната в Азербайджане в июне составила 5,48 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), скорость обращения маната выросла на 0,22 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и снизилась на 0,03 пункта в годовом сравнении. На 1 января этот показатель составил 5,2 пункта.

Аналитическая группа Report отмечает, что скорость обращения маната в январе 2015 года, незадолго до первой девальвации, достигла 16-летнего минимума (2,68). Максимальное значение было зафиксировано в 2005 году (15,72%). Отметим, что скорость обращения маната отражает отношение произведения ВВП и инфляции к денежной массе. Увеличение скорости обращения маната в июне связано с сокращением манатной массы в обращении на 1,15%.

"Стабилизация скорости обращения маната в текущих условиях свидетельствует о том, что в Азербайджане относительно стабилизировались инфляция и денежная масса в обращении. Так, ввиду того, что инфляция в январе-марте ускорилась и избыток денежной массы в обращении стимулировал девальвацию национальной валюты, были проведены мероприятия по стерилизации излишней денежной массы, что в свою очередь увеличивает скорость обращения маната. Отметим, что серьезных изменений скорости обращения маната и наличной денежной массы в обращении в ближайшие месяцы не прогнозируется. На фоне стабилизации курса маната инфляция в последующие месяцы замедлится, вполне ожидаем переход в дефляцию", - полагают аналитики.