Скорость обращения азербайджанского маната увеличилась

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Скорость обращения маната в Азербайджане в мае составила 5,58 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), скорость обращения маната выросла на 0,03 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,32 пункта в годовом сравнении. На 1 января этого года этот показатель составил 5,63 пункта.

Согласно данным ЦБА, скорость обращения маната в январе 2015 года, незадолго до первой девальвации, достигла 16-летнего минимума (2,68). Максимальное значение было зафиксировано в 2005 году (15,72).

Отметим, что скорость обращения маната отражает отношение произведения ВВП и инфляции к денежной массе.