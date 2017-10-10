Скорость обращения азербайджанского маната увеличилась

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Скорость обращения маната в Азербайджане в августе составила 5,89 пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), скорость обращения маната выросла на 0,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,11 пункта в годовом сравнении. На 1 января этот показатель составил 5,2 пункта.

Аналитическая группа Report отмечает, что скорость обращения маната в январе 2015 года, незадолго до первой девальвации, достигла 16-летнего минимума (2,68). Максимальное значение было зафиксировано в 2005 году (15,72%). Отметим, что скорость обращения маната отражает отношение произведения ВВП и инфляции к денежной массе. Увеличение скорости обращения маната в августе связано с сокращением манатной массы в обращении на 201 млн манатов или 1,77% по сравнению с июлем и месячной инфляцией в 0,2%.

"Постепенное увеличение скорости обращения маната в текущих условиях свидетельствует о том, что в Азербайджане продолжается мягкая инфляция, а денежная масса в обращении плавно сокращается. Отметим, что серьезных изменений скорости обращения маната и наличной денежной массы в обращении в ближайшие месяцы не прогнозируется. Сезонное ускорение инфляции в последующие месяцы вполне может привести к дальнейшему постепенному увеличению скорости обращения маната", - полагают аналитики.

Аналитическая группа Report отмечает, что если увеличение темпа роста обращения манатов сопровождается ускорением инфляции и ростом ВВП при стабильном объеме манатной денежной массы, это положительный фактор для экономики: "Однако если это происходит на фоне сокращения ВВП, роста инфляции и сокращения манатной массы, это считается периодом застоя в экономике".